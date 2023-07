Stand MSA au départ de Tour de France Village Gourmand Moûtiers Catégories d’Évènement: Moûtiers

Savoie Stand MSA au départ de Tour de France Village Gourmand Moûtiers, 20 juillet 2023, Moûtiers. Stand MSA au départ de Tour de France Jeudi 20 juillet, 08h00 Village Gourmand Venez assister au deux évènement : le départ de Tour de France et le stand MSA Village Gourmand Place Saint-Antoine 73600 Moûtiers Moûtiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T08:00:00+02:00 – 2023-07-20T15:00:00+02:00

2023-07-20T08:00:00+02:00 – 2023-07-20T15:00:00+02:00 tour de france Détails Catégories d’Évènement: Moûtiers, Savoie Autres Lieu Village Gourmand Adresse Place Saint-Antoine 73600 Moûtiers Ville Moûtiers Departement Savoie Lieu Ville Village Gourmand Moûtiers

Village Gourmand Moûtiers Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moutiers/