EN FACE DE LA PISTE DES GEANTS Place Marcel Bouilloux Lafont Toulouse

2022-10-15

Haute-Garonne Au programme : – Un marché des producteurs locaux

– Des animations avec Toulouse à table (découpe de jambon, découpe de fruits, dégustation de vin)

– Une animation musicale avec la Banda Bisto De Nas

– De quoi régaler vos papilles avec le Food Truck Papinette Et d’autres surprises ! Cet évènement est ouvert à tous et l’entrée est gratuite. À l’occasion de la semaine du goût, venez découvrir et partager un moment gustatif au Village Gourmand d’Aerospace en partenariat avec Toulouse à Table ! http://www.commerces-aerospacemontaudran.com/actualites/village-gourmand Place Marcel Bouilloux Lafont EN FACE DE LA PISTE DES GEANTS Toulouse

