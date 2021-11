Village gourmand à Laon Laon, 11 décembre 2021, Laon.

Village gourmand à Laon Laon

2021-12-11 – 2021-12-11

Laon Aisne

Cette 33e édition de cette manifestation est de nouveau organisée par les Jeunes Agriculteurs et vise à promouvoir les produits du terroir !

Tout au long du week-end, venez retrouver le marché du terroir animé par une quarantaine d’exposants qui vous feront découvrir leur savoir-faire… et goûter leurs victuailles (volaille, viande bovine et ovine, produits laitiers, foie gras, champagne, miel, etc) !

Et cette année, la thématique retenue sera le lait…

RV au Boulodrome de Laon le samedi (de 10h à 19h) et le dimanche (de 10h à 18h) !

Cette 33e édition de cette manifestation est de nouveau organisée par les Jeunes Agriculteurs et vise à promouvoir les produits du terroir !

Tout au long du week-end, venez retrouver le marché du terroir animé par une quarantaine d’exposants qui vous feront découvrir leur savoir-faire… et goûter leurs victuailles (volaille, viande bovine et ovine, produits laitiers, foie gras, champagne, miel, etc) !

Et cette année, la thématique retenue sera le lait…

RV au Boulodrome de Laon le samedi (de 10h à 19h) et le dimanche (de 10h à 18h) !

jeunes-agriculteurs-02@ma02.org +33 3 23 22 50 17

Cette 33e édition de cette manifestation est de nouveau organisée par les Jeunes Agriculteurs et vise à promouvoir les produits du terroir !

Tout au long du week-end, venez retrouver le marché du terroir animé par une quarantaine d’exposants qui vous feront découvrir leur savoir-faire… et goûter leurs victuailles (volaille, viande bovine et ovine, produits laitiers, foie gras, champagne, miel, etc) !

Et cette année, la thématique retenue sera le lait…

RV au Boulodrome de Laon le samedi (de 10h à 19h) et le dimanche (de 10h à 18h) !

OT du Pays de Laon

Laon

dernière mise à jour : 2021-11-15 par