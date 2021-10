Annecy Espace Rencontre Annecy, Haute-Savoie Village French Tech in the Alps à Progiciels Espace Rencontre Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Village French Tech in the Alps à Progiciels Espace Rencontre, 14 octobre 2021, Annecy. Village French Tech in the Alps à Progiciels

Espace Rencontre, le jeudi 14 octobre à 08:30

Rendez-vous au Salon Progiciels le jeudi 14 octobre toute la journée sur notre Village French Tech in the Alps – Annecy que nous tiendrons toute la journée ! Au programme : 8h30 – 10h : Startup Café ☕ – avec la participation de la présidente de la La French Tech in the Alps Julie Huguet 10h – 12h : #Networking Adhérents / #Startups ?? 12h – 13h : Présentation du #Panorama des #Startups 2021 du sillon alpin (focus sur le 74) ?‍? 14h – 17h : Présence du Campus Numérique in the Alps ?‍? Toute la journée : #Startups, venez échanger avec nous sur le stand ! Bonne humeur au programme !

Sur inscription au Salon progiciel

Retrouvez le Village French Tech in the Alps à Progiciel ! Espace Rencontre 39 Route de Thônes – Annecy-le-Vieux 74940 ANNECY Annecy Annecy-le-Vieux Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T08:30:00 2021-10-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Espace Rencontre Adresse 39 Route de Thônes – Annecy-le-Vieux 74940 ANNECY Ville Annecy lieuville Espace Rencontre Annecy