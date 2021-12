Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Village féerique de Saint-Exupéry Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Village féerique de Saint-Exupéry Mairie de Colomiers, 18 décembre 2021, Colomiers. Village féerique de Saint-Exupéry

Mairie de Colomiers, le samedi 18 décembre à 17:00

La magie de Noël s’invite à la Maison citoyenne Saint-Exupéry. Venez en famille découvrir le Village féerique ! Vous y rencontrerez le Père Noël, vous assisterez à un spectacle de cirque tout en profitant de jeux pour vos enfants. Un programme parfait pour démarrer les vacances de Noël ! * Père Noël, décor photo * Déambulation cirque de Noël (avec la compagnie Spectambul) * Jeux pour enfants (bornes lumineuses avec ID2 Loisirs) Horaires ——– 17h-21h **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne Saint-Exupéry 12 allée du Lauragais Maison citoyenne Saint-Exupéry 12 allée du Lauragais Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T17:00:00 2021-12-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers