Village européen Place Jean Jaurès Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Village européen Place Jean Jaurès, 6 mai 2022, Bordeaux. Village européen

Place Jean Jaurès, le vendredi 6 mai à 17:00

17h00 à 22h00 : village européen avec une vingtaine de pays,d’associations, de consulats et d’institutions représentées : information,jeux, dégustations, concerts, DJ set… L’Ukraine sera notre invitée d’honneur. Restauration sur place (food truck Gavroche) – Entrée libre et gratuite

Entrée libre et gratuite

Village européen avec stand représentant différents pays présent à Bordeaux, dégustations et informations dans un cadre convivial. Place Jean Jaurès Place Jean jaurès Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T17:00:00 2022-05-06T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Place Jean Jaurès Adresse Place Jean jaurès Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Place Jean Jaurès Bordeaux Departement Gironde

Place Jean Jaurès Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Village européen Place Jean Jaurès 2022-05-06 was last modified: by Village européen Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès 6 mai 2022 bordeaux Place Jean Jaurès Bordeaux

Bordeaux Gironde