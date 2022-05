Village europeen Montrésor Montrésor Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montrésor

Village europeen Montrésor, 15 juillet 2022, Montrésor.

2022-07-15 – 2022-07-15

Montrésor Indre-et-Loire Il s’agit d’un village éphémère, image concrète, vécue et partagée de l’union européenne avec 250 invités de tous les pays qui partagent leurs cultures.

Spectacles (danses, musiques, chants…) en continu, restauration sur place aux saveurs européennes.

europe.berry.touraine@gmail.com +33 6 50 61 00 07 https://www.europeberrytouraine.fr/

Europe en Berry

Montrésor

