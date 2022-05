VILLAGE EUROPÉEN ET SOIRÉE FESTIVE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

VILLAGE EUROPÉEN ET SOIRÉE FESTIVE Château-Gontier-sur-Mayenne, 13 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. VILLAGE EUROPÉEN ET SOIRÉE FESTIVE Salle des fêtes Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-13 – 2022-05-13 Salle des fêtes Avenue Carnot

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne 2 2 EUR La Maison de l’Europe en Mayenne, dans le cadre de la Fête de L’Europe sur le thème de la Grèce et des Balkans vous propose une journée d’animations à Château-Gontier :

– de 11h à 18h30 sur le parvis de la salle des fêtes de Château-Gontier sur Mayenne, village Européen avec animations, jeux, concerts et rallye Européen – A 19h30 à la salle des Fêtes de Château-Gontier sur Mayenne, soirée festive sur la Grèce et les Balkans occidentaux

