Palais des Ducs d’Aquitaine, le samedi 14 mai à 14:00

Une dizaine de stands vous permettront de rencontrer les associations, vous informer et même tester vos connaissances au travers de jeux et d’animations variées. Rendez-vous au Palais des Ducs de Poitiers, place Lepetit.

Entrée libre

Rencontre avec les acteurs du territoire engagés pour l’Europe Palais des Ducs d’Aquitaine Place Lepetit Poitiers Vienne

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00

