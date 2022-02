VILLAGE ET PAYSAGE DE CARACTÈRE Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’évènement: Mayenne

VILLAGE ET PAYSAGE DE CARACTÈRE Saint-Denis-d’Anjou, 7 mars 2022, Saint-Denis-d'Anjou. VILLAGE ET PAYSAGE DE CARACTÈRE Maison canoniale 2 Grande Rue Saint-Denis-d’Anjou

2022-03-07 – 2022-03-30 Maison canoniale 2 Grande Rue

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Saint-Denis-d’Anjou Du 7 au 30 mars, rendez-vous à la Maison Canoniale pour y découvrir « Villages et Paysages de Caractère », une exposition des œuvres de Michel Hivert, artiste peintre.

Exposition visible aux heures d’ouverture de l’office de tourisme : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30.

