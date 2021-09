Trigny Devant la Mairie de Trigny Marne, Trigny Village et Coteaux propres à TRIGNY Devant la Mairie de Trigny Trigny Catégories d’évènement: Marne

Devant la Mairie de Trigny, le samedi 2 octobre à 09:00

Samedi 2 octobre plusieurs centaines de bénévoles se mobiliseront dans toute la Champagne viticole pour cette vaste opération de nettoyage et de collecte des déchets dans les villages et autour, sur les chemins, les bords de route, les lisières forestières et le vignoble. Il s’agit de la 8ème édition de l’opération Villages et Coteaux propres, initiée par le Parc naturel régional de la Montagne de Reims, le Comité Champagne et de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – Patrimoine mondial. La Commune de Trigny participe à cette opération. La liste des autres communes participantes est disponible sur [www.champagne-patrimoinemondial.org](http://www.champagne-patrimoinemondial.org)

Gratuit – Renseignement auprès de la section locale des vignerons

Matinée de nettoyage dans la cadre de l'opération Villages et Coteaux propres.

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T12:00:00

