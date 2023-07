Mercredis Musique du Monde – SHAMA Village estival Erquy, 23 août 2023, Erquy.

Mercredis Musique du Monde – SHAMA Mercredi 23 août, 18h30 Village estival Gratuit

Fort du succès de la saison dernière, les « MMM » reprendront place sur le boulevard de la mer, pour vous faire voyager et vous évader lors de six concerts d’été.

Des Balkans à l’Afrique de l’Ouest, de Cuba au Japon, ce festival s’adresse à toutes les générations, curieuses du monde et de ses sonorités sans fin.

DJ set en première partie : Ordoeuvre (18h30)

SHAMA (21h): Déjà connue en tant que leadeuse du groupe Moja, la chanteuse nantaise se révèle en solo dans un projet plus personnel aux sonorités World, Electro et Trip Hop. Sa voix évoque la puissance mélancolique de Sinead O’Connor, la profondeur mystique de Lisa Gerrard ou encore le timbre critallin d’Aurora. Sa musique elle, est un parfait mélange de ses influences, allant de la soul downtempo d’Ibeyi à la douceur trip-hop de Morcheeba en passant par l’électro world d’Orange Blossom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T18:30:00+02:00 – 2023-08-23T22:00:00+02:00

