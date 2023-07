Mercredis Musique du Monde – ELEFANTE Village estival Erquy, 16 août 2023, Erquy.

Fort du succès de la saison dernière, les « MMM » reprendront place sur le boulevard de la mer, pour vous faire voyager et vous évader lors de six concerts d’été.

Des Balkans à l’Afrique de l’Ouest, de Cuba au Japon, ce festival s’adresse à toutes les générations, curieuses du monde et de ses sonorités sans fin.

DJ set en première partie : Hélie Mitchell (18h30)

ELEFANTE (21h) : Mélangez un brin de soleil brésilien avec de la fraîcheur du vent breton et vous obtiendrez un cocktail parfait : Elefante ! Le groupe explore les différentes époques de la tradition samba, des années d’or de Cartola et Guinga pour arriver aux acteurs de la scène musicale contemporaine comme Roberta Sà ou Casuarina. Avec une énergie flamboyante et communicative, Elefante vous fera danser au rythme du samba !

Village estival Boulevard de la Mer, Erquy Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

