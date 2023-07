Mercredis Musique du Monde – YEKO Village estival Erquy, 9 août 2023, Erquy.

Mercredis Musique du Monde – YEKO Mercredi 9 août, 18h30 Village estival Gratuit

Fort du succès de la saison dernière, les « MMM » reprendront place sur le boulevard de la mer, pour vous faire voyager et vous évader lors de six concerts d’été.

Des Balkans à l’Afrique de l’Ouest, de Cuba au Japon, ce festival s’adresse à toutes les générations, curieuses du monde et de ses sonorités sans fin.

DJ set en première partie : Ajax tow (18h30)

YEKO (21h) : Le projet est né du disque YEKO du guitariste Yohann Le Ferrand qui réalise une série de portraits musicaux de différents chanteurs d’Afrique de l’Ouest. Un groupe s’est ensuite formé composé de musiciens rennais, d’une chanteuse malienne, d’un musicien burkinabé qui ensemble apporte la touche traditionnelle et accoustique indispensable à l’aspect universel de cette musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T18:30:00+02:00 – 2023-08-09T22:00:00+02:00

YEKO