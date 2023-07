Mercredis Musique du Monde – RAUL & MANOLOCO Village estival Erquy, 2 août 2023, Erquy.

Mercredis Musique du Monde – RAUL & MANOLOCO Mercredi 2 août, 18h30 Village estival Gratuit

Fort du succès de la saison dernière, les « MMM » reprendront place sur le boulevard de la mer, pour vous faire voyager et vous évader lors de six concerts d’été.

Des Balkans à l’Afrique de l’Ouest, de Cuba au Japon, ce festival s’adresse à toutes les générations, curieuses du monde et de ses sonorités sans fin.

DJ set en première partie : Repi del mundo (18h30)

Raúl & Manoloco (21h) : Le groupe Raúl & Manoloco est né il y a près de dix ans de la rencontre de 2 auteurs compositeurs : l’un est cubain et l’autre breton. Très vite, leur complicité donne naissance à une collaboration riche, où les histoires musicales et les parcours de vie se croisent en musique. Le groupe est accompagné par les percussionnistes Bernardino Danger Escalante et David Rabiller, par le bassiste Romain Trolly et le trompettiste Benoît Gaudiche. Du Son Montuno au Reggae, du Swing au Guaguanco, le groupe explore de nouvelles recettes musicales aux saveurs sonores d’ici et d’ailleurs.

Village estival Boulevard de la Mer, Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-erquy.com/mercredis-musiques-du-monde/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T18:30:00+02:00 – 2023-08-02T22:00:00+02:00

2023-08-02T18:30:00+02:00 – 2023-08-02T22:00:00+02:00

gratuit festival

Raúl & Manoloco