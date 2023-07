Mercredis Musique du Monde – AJATE Village estival Erquy, 26 juillet 2023, Erquy.

Mercredis Musique du Monde – AJATE Mercredi 26 juillet, 18h30 Village estival Gratuit

Fort du succès de la saison dernière, les « MMM » reprendront place sur le boulevard de la mer, pour vous faire voyager et vous évader lors de six concerts d’été.

Des Balkans à l’Afrique de l’Ouest, de Cuba au Japon, ce festival s’adresse à toutes les générations, curieuses du monde et de ses sonorités sans fin.

DJ set en première partie : Looshan (18h30)

AJATE (21h) : Venu tout droit du Japon, AJATE a créé une musique que vous ne pourrez entendre nulle part ailleurs, un mélange entre rythmes afrobeat et sonorités traditionnelles japonaises, le tout avec des instruments faits main, AJATE dégage une énergie solaire très communicative !

2023-07-26T18:30:00+02:00 – 2023-07-26T22:00:00+02:00

