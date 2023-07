Mercredis Musique du Monde – HOP HOP HOP CREW Village estival Erquy, 19 juillet 2023, Erquy.

Mercredis Musique du Monde – HOP HOP HOP CREW Mercredi 19 juillet, 18h30 Village estival Gratuit

Fort du succès de la saison dernière, les « MMM » reprendront place sur le boulevard de la mer, pour vous faire voyager et vous évader lors de six concerts d’été.

Des Balkans à l’Afrique de l’Ouest, de Cuba au Japon, ce festival s’adresse à toutes les générations, curieuses du monde et de ses sonorités sans fin.

DJ set en première partie : Ordoeuvre (18h30)

HOP HOP HOP CREW (21h): Ces cinq musiciens venus de tous horizons musicaux marient leurs influences et s’invitent dans l’univers de la chanteuse mythique des Balkans : Esma Redžepova, qui a brillé sur les plus grandes scènes. Ils se sont amusés à mêler les textes et mélodies composées et interprétées par la reine de la musique tsigane à leur compositions personnelles – aux sonorités plus modernes – où des instruments électriques s’associent aux instruments plus traditionnels. Le résultat ? Une musique inclassable mais résolument festive !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T18:30:00+02:00 – 2023-07-19T22:00:00+02:00

HOP HOP HOP CREW