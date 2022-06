Village estival aux Gauchetières

2022-08-19 – 2022-08-22 Le village estival s’installe aux Gauchetières avec ses structures gonflables accessibles chaque jour, gratuitement, de 13h à 19h.

A noter également :

Vendredi 19 août, à 18h : spectacle tout public

Samedi 20 août, à partir de 13h : initiation « double dutch »

Dimanche 21 août, à partir de 13h : initiation hip-hop et soirée de clôture à 19h30

Dimanche 21 août, à partir de 13h : initiation hip-hop et soirée de clôture à 19h30

