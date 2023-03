Atelier céramique Cécile Vazeille > Journées Européennes des Métiers d’Art Village Es-yons Montcuit Montcuit Catégories d’Évènement: Manche

MONTCUIT

Atelier céramique Cécile Vazeille > Journées Européennes des Métiers d’Art Village Es-yons, 1 avril 2023, Montcuit Montcuit. Atelier céramique Cécile Vazeille > Journées Européennes des Métiers d’Art Jardin de la Sablonnière Village Es-yons Montcuit Manche Village Es-yons Jardin de la Sablonnière

2023-04-01 – 2023-04-02

Village Es-yons Jardin de la Sablonnière

Montcuit

Manche Montcuit . Potière – céramiste, je vous présenterai une collection céramique façonnée avec différentes techniques : tournage, modelage, plaque, colombins… ainsi que mon travail de recherche autours des émaux. Des émaux que je mets au point à partir de matières premières ou encore de décors, tel que l’enfumage, en utilisant les matériaux que je glane dans mon envitonnement : foin, algues, plumes…

Ma création se développe sur deux axes : de la céramique dite utilitaire, des bols, tasses, assiettes, plats, carafes… et un travail plus artistique autour de la céramique primitive, le contenant !

cvazeille@free.fr +33 2 50 52 92 21 https://cecilevazeille.com/

