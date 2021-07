Village éphémère vitréen Vitré, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Vitré.

Village éphémère vitréen 2021-07-07 – 2021-08-15

Vitré Ille-et-Vilaine

Un village éphémère sera créé de début juillet à mi-août 2021 dans une démarche éco-responsable et en partenariat avec les entreprises et artisans locaux tout en respectant les restrictions gouvernementales en vigueur. Le but est de se retrouver dans un lieu familier « à la bonne franquette » qui favorise les rencontres sociales et le partage, où chacun pourra se détendre, se divertir, se retrouver en famille ou entre amis. Mise à disposition de chalets pour les

commerçants afin de favoriser le commerce local. Mise à disposition d’espaces de rencontre, de démonstrations et d’animations ponctuelles pour les associations. Exemples : bibliothèque partagée, atelier de réparation avec la boutique Saint Nicolas, l’Étrier Vitréen, l’AMAP, le Café Bulle, etc. Ce village prendra place sur la place du château à Vitré avec 6 chalets, 1 piste de danse et

1 gardiennage obligatoire installés. Des dispositions sont mises en place : garantir la sécurité des participants, sens de circulation (entrée/sortie), port du masque, protocole calqué sur celui de « KANU » qui à prouvé son efficacité l’été dernier, adaptabilité en fonction des mesures gouvernementales. Mise en place le 6 et 7 juillet, exposition du 7 juillet au 15 août. Les lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 10h à 20 h ; les vendredi et samedi de 10h à 22h30 et les dimanche de 10h à 20h. Plus de renseignements auprès de Vitré Communauté au 02 99 74 52 61

dernière mise à jour : 2021-06-11 par