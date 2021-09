Village Entrepreneurs Salle Eiffel, 15 octobre 2021, Orléans.

[Village Entrepreneurs :](https://www.bge45.fr/dyn/presse/29/COMMUNIQUE/21_08_129_CP3_village_entrepreneurs.pdf) un évènement TPE Pulse les 15 & 16 octobre à la Salle Eiffel à Orléans ! —————————————————————————————————————————————————————————————– 33 entrepreneurs seront réunis au sein d’un village d’entrepreneurs, **pour vendre leurs produits et services** (artisanat, épicerie fine, bien-être…) et faire la promotion de l’entrepreneuriat. Venez découvrir et acheter des créations origi­nales : sacs, vêtements et accessoires faits mains, épicerie salée, hygiène et beauté… C’est **GRATUIT** et ouvert à **TOUS** ! ### Date & Lieu * Vendredi 15 octobre (de 14h à 19h) et Samedi 16 octobre (de 10h à 17h) * Salle Eiffel – 15, rue de la Tour Neuve à Orléans * Pass sanitaire obligatoire * infos à [contact@tpepulse.fr](mailto:contact@tpepulse.fr) **Ne ratez pas le Village Entrepreneurs les 15 & 16 octobre à la Salle Eiffel à Orléans !**

