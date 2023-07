Carnet de voyage local Village Emmaus-Lescar Lescar, 19 août 2023, Lescar.

Carnet de voyage local Samedi 19 août, 11h00 Village Emmaus-Lescar Initiation gratuite avec ou sans matériel

Initiation au carnet de voyage.

Le bric à brac du Village alternatif Emmaüs-Lescar Pau recèle des trésors pour créer les pages d’un carnet de voyage à partir d’éléments récupérés, d’autres ramassés, cueillis dans la forêt ,à la ferme ou au maraîchage. Anciennes cartes, plumes, fleurs, papier millimétré permettent d’explorer la richesse du collage et de jouer avec les possibilités d’un smartphone.

Le Village invite à un dépaysement local, ses habitations insolites nourrissent l’imaginaire et l’inspiration.

Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour venir découvrir les différentes étapes de la création des pages d’un carnet de voyage.

L’atelier s’adresse à tout public, adultes et enfants à partir de 10 ans.

Avec votre matériel habituel ou sans matériel venez faire les premières pages de votre carnet de voyage estival !

L’été culturel est une manifestation initiée par le ministère de la culture et mise en oeuvre par les directions régionales des affaires culturelles et les opérateurs nationaux.

Village Emmaus-Lescar Chemin Salié Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 81 17 82 https://www.emmaus-lescar-pau.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 02 39 96 »}] Village alternatif créé en 1982 qui propose de vivre ensemble une alternative sociale, culturelle,écologique et politique.

Lieu d’accueil pour des personnes en situation de fragilité économique ou cherchant à s’inscrire dans un mode de vie différent, le Village compte 100 compagnons. Ce Village porte bien son nom avec son épicerie, son aire de jeux, son restaurant, sa ferme , ses habitations insolites, ses ateliers et son Bric à Brac. En venant chiner à Emmaûs vous vous assurez une experience hors-norme,où se construit au quotidien une véritable utopie. De Pau :Grand parking et navette Emmaùs IDELIS départ de ligne: Pau Bosquet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T11:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:00:00+02:00

2023-08-19T11:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:00:00+02:00

© LYLOU LE SIGNOR