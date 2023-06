Carnet de voyage local Village Emmaus-Lescar Lescar, 15 juillet 2023, Lescar.

Carnet de voyage local Samedi 15 juillet, 11h00 Village Emmaus-Lescar Initiation gratuite avec ou sans matériel

Initiation au carnet de voyage.

Arts plastiques:

L’aventure au bout du crayon.

Débutants et confirmés.

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Il n’est pas nécéssaire d’avoir une pratique du dessin pour réaliser son carnet de voyage.

Je vous propose à partir des matières chinées à la recyclerie du Village Emmaus de vous initier à la technique mixte. Mêler photos, découpages, traces de couleurs, écriture, dessins, collage permet d’évoquer un moment , un lieu, une ambiance. Les applications des portables permettent de jouer avec les compositions, les textes à inclure.

Avec votre matériel habituel ou sans matériel venez faire les premières pages de votre carnet de voyage estival!

Village Emmaus-Lescar Chemin Salié Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 81 17 82 https://www.emmaus-lescar-pau.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 02 39 96 »}] Village alternatif créé en 1982 qui propose de vivre ensemble une alternative sociale, culturelle,écologique et politique.

Lieu d’accueil pour des personnes en situation de fragilité économique ou cherchant à s’inscrire dans un mode de vie différent, le Village compte 100 compagnons. Ce Village porte bien son nom avec son épicerie, son aire de jeux, son restaurant, sa ferme , ses habitations insolites, ses ateliers et son Bric à Brac. En venant chiner à Emmaûs vous vous assurez une experience hors-norme,où se construit au quotidien une véritable utopie. De Pau :Grand parking et navette Emmaùs IDELIS départ de ligne: Pau Bosquet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T11:00:00+02:00 – 2023-07-15T18:00:00+02:00

2023-07-15T11:00:00+02:00 – 2023-07-15T18:00:00+02:00

© LYLOU LE SIGNOR