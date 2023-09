Cet évènement est passé Visite libre du parc et du hall d’entrée du château Village éducatif Saint-Philippe Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Visite libre du parc et du hall d’entrée du château Village éducatif Saint-Philippe Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. Visite libre du parc et du hall d’entrée du château 16 et 17 septembre Village éducatif Saint-Philippe Entrée libre Le Village éducatif Saint-Philippe est un site de 14 hectares édifié par la Duchesse de Galliera à la fin du XIXe siècle. Il se compose de bâtiments de style néo-gothique : un château avec une vue panoramique sur les Hauts-de-Seine, un prieuré, une chapelle, ainsi qu’un parc paysager.

Le Village éducatif Saint-Philippe était à l’origine un orphelinat destiné à accueillir 300 orphelins en vue de leur assurer un asile, une éducation chrétienne et l’apprentissage d’un métier.

Aujourd’hui Apprentis d’Auteuil, qui gère le lieu depuis 1947, accueille, éduque, forme et insère au sein des établissements du Village éducatif Saint-Philippe plus de 500 jeunes en difficulté. Venez nombreux ! Village éducatif Saint-Philippe 1 rue du Père Brottier, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.apprentis-auteuil.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 23 62 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Visite JEP 2023 © Village Educatif Saint-Philippe Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Village éducatif Saint-Philippe Adresse 1 rue du Père Brottier, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Village éducatif Saint-Philippe Meudon latitude longitude 48.806679;2.246679

Village éducatif Saint-Philippe Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/