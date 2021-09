Paris CPA CLAVEL île de France, Paris Village éco-citoyen CPA CLAVEL Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Village éco-citoyen CPA CLAVEL, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 14h à 18h

gratuit

Venez découvrir tout un programme d’activités gratuites liées à l’environnement et au développement durable pendant toute une après-midi dans le joli jardin du Centre Clavel pour tous les âges. Venez découvrir tout un programme d’activités gratuites liées à l’environnement et au développement durable pendant toute une après-midi dans le joli jardin du Centre Clavel pour tous les âges. Animations -> Autre animation CPA CLAVEL 24 bis rue clavel Paris 75019

7bis : Buttes Chaumont (257m) 11 : Pyrénées (270m) LIGNE 60-64 Paris 19

Contact :ligue de l’enseignement fed paris 0142408778 caclavel@ligueparis.org http://ligueo.ligueparis.org 0142408778 caclavel@ligueparis.org Animations -> Autre animation Étudiants;Solidaire;Paris nature;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-25T14:00:00+02:00_2021-09-25T18:00:00+02:00

JESSIE LOUSTEAU

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu CPA CLAVEL Adresse 24 bis rue clavel Ville Paris lieuville CPA CLAVEL Paris