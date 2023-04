Marché de Noël Duras Village, 10 décembre 2023, Duras.

Marché de Noël avec près de 70 exposants locaux : artisans, créateurs, gourmandises et commerçants du village : Comptoir de Marguerite, bonjour la poterie, Chai et rasade, Coki Boutique Janssens, Madame Persil, Epicerie fine Sainbioz… Ambiance musicale, marron, café, soupe et vin chaud offert, maquillage professionnel, jeux de société avec association accordons nous, tombola chez les commerçants avec de nombreux lots à gagner.

Présence du Père noël de 10h à 13h et de 15h à 17h.

Restauration sur place..

2023-12-10 à ; fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Village

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with nearly 70 local exhibitors: craftsmen, creators, delicacies and shopkeepers of the village: Comptoir de Marguerite, bonjour la poterie, Chai et rasade, Coki Boutique Janssens, Madame Persil, Epicerie fine Sainbioz… Musical atmosphere, chestnut, coffee, soup and mulled wine offered, professional makeup, board games with association accordons nous, raffle at the merchants with many prizes to win.

Presence of Santa Claus from 10am to 1pm and from 3pm to 5pm

Catering on site.

Mercado de Navidad con cerca de 70 expositores locales: artesanos, creadores, manjares y comerciantes del pueblo: Comptoir de Marguerite, bonjour la poterie, Chai et rasade, Coki Boutique Janssens, Madame Persil, Epicerie fine Sainbioz… Ambiente musical, oferta de castañas, café, sopa y vino caliente, maquillaje profesional, juegos de mesa con la asociación accordons nous, tómbola en los tenderos con muchos premios a ganar.

Presencia de Papá Noel de 10 a 13 horas y de 15 a 17 horas

Catering in situ.

Weihnachtsmarkt mit fast 70 lokalen Ausstellern: Kunsthandwerker, Designer, Leckereien und Händler aus dem Dorf: Comptoir de Marguerite, bonjour la poterie, Chai et rasade, Coki Boutique Janssens, Madame Persil, Epicerie fine Sainbioz… Musikalische Umrahmung, Marron, Kaffee, Suppe und Glühwein gratis, professionelles Make-up, Gesellschaftsspiele mit dem Verein accordons nous, Tombola bei den Händlern mit zahlreichen Preisen.

Der Weihnachtsmann ist von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr anwesend

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-03-03 par OT du Pays de Duras – CDT47