Gymnase lecuirot, Joinville le pont, le samedi 4 décembre à 10:00

**Comme chaque année, de nombreuses animations seront proposées toute la journée du samedi pour que petits et grands trouvent leur bonheur, avec des moments forts à ne pas rater !** ### **Animations pour les petits** **Jeu gonflable** **10h-18h** **Parvis** **Parcours baby-gym** **19h-21h30** **Dojo** **Balades en poneys avec le Centre équestre Oudinot** **9h-11h puis 13h30-15h45** **Parvis du gymnase Lecuirot (pointe Alfroi)** ### **Animations en famille** **Le Rallye des familles** **Le principe est le même que d’habitude : par équipe de deux, parent / enfant, venez participer aux nouvelles activités imaginées pour vous et gagnez votre diplôme du Téléthon !** **Au programme cette année, les incontournables et des nouveautés : un mini-golf, un espace ludothèque de folie et bien d’autres encore !** **10h-18h** **Gymnase** **Concerts pop-rock** **Venez découvrir de nouveaux groupes de musiciens talentueux qui se produiront pour votre plus grand plaisir !** **Parvis du gymnase Lecuirot** **RESTAURATION RAPIDE ET VENTE D’OBJETS** **Frites, crêpes, barbe à papa, gaufres, vin et chocolat chaud, et autres douceurs, vente de vêtements en tricot…le tout au profit du Téléthon !** **10h-18h** **Parvis du gymnase** **TOMBOLA AU PROFIT DU TÉLÉTHON** **Venez acheter vos tickets de Tombola et assister au tirage au sort des gagnants ! De nombreux lots à gagner offerts par vos commerçants joinvillais dont des paniers gourmands, des bons d’achats ou encore des repas pour deux personnes au restaurant…** **N’hésitez pas à tenter votre chance !** **Vente : 10h-15h50, tirage au sort : 16h** **2 euros le ticket**

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Le Village du Téléthon revient pour cette édition 2021 au gymnase Lecuirot.

Gymnase lecuirot,Joinville le pont Avenue joyeuse joinville le pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne



2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00