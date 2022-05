[Village du Sport] Petit-Caux, 25 juin 2022, Petit-Caux.

[Village du Sport] Petit-Caux

2022-06-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-25 19:00:00 19:00:00

Petit-Caux 76370 Petit-Caux

Le Village du Sport fait son grand retour à Petit-Caux ! En famille ou entre amis, venez profiter pleinement des jeux et des nombreuses activités sportives. Arpentez les structures gonflables, prenez de la hauteur en vous essayant à l’accrobranche, initiez-vous à l’escalade, jumpez* et faites des acrobaties sur les trampolines, etc.

+33 2 35 83 17 57

Petit-Caux

