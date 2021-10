Village du Père Noël Montbazon, 27 novembre 2021, Montbazon.

Village du Père Noël 2021-11-27 – 2021-12-16

Montbazon Indre-et-Loire Montbazon

8 8 EUR La forteresse de Montbazon se pare de 1000 feux et accueille le Père Noël et ses lutins à partir du 27/11.

Au programme : ateliers créatifs, visites guidées, découverte de tableaux illuminés et idylliques, dégustations de produits typiques… Cette année, grande nouveauté : la mise en place d’une patinoire au pied du donjon !

forteressedemontbazon@gmail.com +33 2 47 34 34 10 http://www.forteressedemontbazon.com/

ADT Touraine – JC Coutand

dernière mise à jour : 2021-09-28 par