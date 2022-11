Village du Père Noël de Aux Marais Aux Marais, 3 décembre 2022, Aux Marais.

Village du Père Noël de Aux Marais

15 Grande Rue d’Aux Marais Aux Marais Oise

2022-12-03 16:00:00 – 2022-12-04 00:00:00

Aux Marais

Oise

Aux Marais

Le Village du Père Noël fait son retour les 3 et 4 décembre prochain ! Venez passer un moment convivial dans un décor magique, retrouvez nos exposants au cœur du village et profitez de nombreuses animations tout au long de week-end : parade, maison du Père Noël, repas, feu d’artifice, etc.

comitedesfetesauxmarais@gmail.com https://www.comitedesfetesauxmarais.fr/

Comité des Fêtes de Aux Marais

Aux Marais

