Village du Père Noël Abbeville, 3 décembre 2022, Abbeville.

Village du Père Noël

place de l’amiral Courbet Abbeville Somme

2022-12-03 14:00:00 – 2022-12-24 19:00:00

Abbeville

Somme

Vous pourrez découvrir l’atelier et le chalet des lutins, l’étable des rennes, l’atelier du chocolat et la maison du Père Noël. Le dortoir des lutins, nouveauté 2022, agrémentera ce parcours de découverte sur fond de montagne enneigée avec sa piste de ski, son téléphérique, sa rivière, son petit pont de bois et son immense sapin.

Un calendrier de l’avent géant bouclera ce parcours dans l’univers magique de Noël avec quelques surprises sucrées pour les enfants.

