### Le « Village du Patrimoine Ferroviaire » est l’application du thème officiel « Patrimoine pour tous – Patrimoine Ferroviaire », dans le cadre de « 2021 Année du Rail » qui a été choisi par la Commission européenne. Pour mettre en valeur ce thème officiel, les association ferroviaires bordelaises et girondines se réunissent pour la première fois sur un même espace, place Pierre Cétois à Bacalan, afin de faire découviri le patrimoine ferroviaire sous diffèrentes présentations : maquettes et modèles réduits, documents d’archive, publications et projections vidéo. Les participants: – Association Mémoire Ferroviaire de Bordeaux (stand) – Amicale Bordelaise des Amis des Chemins de Fer (stand) – Union des Modélistes Ferroviaires de Bordeaux (stand) – Train Touristique de Guîtres-Marcenais (stand) – Agence d’architectes Why Architecture (stand) – Association Le Train de La Sauve (panneaux de présentation)

Gratuit. Entrée libre.

Le Village du Patrimoine Ferroviaire est une grande exposition qui regroupe les stands de différentes associations ferroviaires de Bordeaux et de la Gironde. Village du Patrimoine Ferroviaire Place Pierre Cétois, 33 300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

