Rendez-vous au 5e marché de la création et au 1er marché médiéval 16 et 17 septembre Village du livre Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune de Cuisery vous accueille pour son 5e marché et de la création et son 1er marché médiéval. Au programme du samedi :

– 14h : présentation de combattants du XIe siècle suivie d’un combat

place d’Armes ;

– 15h : initiation à l’escrime médiévale pour les petits et les grands,

campement à l’église Notre-Dame ;

– 15h30 : lectures théâtralisées et costumées par six comédiens, sur une mise en scène de C. Desbrosse, place Saint-Pierre ;

– 16h : présentation de combattants du XIe siècle suivie d’un combat

Grande Rue ;

– 16h30 : lectures théâtralisées et costumées place Saint-Pierre ;

– 17h : combat, campement à l’église Notre-Dame ;

– 17h30 : temps musical avec l’harmonie Sol de Bresse, Grande Rue ;

– 18h30 : temps convivial offert par la commune à l’église Notre-Dame.

Le dimanche :

– 10h : combat et reconstitution historique place d’Armes ;

– 11h : combat à l’église Notre-Dame ;

– 11h30 : lectures théâtralisées et costumées place Saint-Pierre ;

– 14h : lectures théâtralisées et costumées place Saint-Pierre ;

– 15h : visite de l’église et conférences sur Cuisery à l’époque médiévale

par P. Perrault et J.-M. Lehré ;

– 15 h et 16 h 30 : spectacle de pierres qui chantent au centre Eden par Sylvain Tuani ;

– 17h : combat de clôture place d’Armes.

Durant ces 2 journées, les créateurs du marché de la création et du marché médiéval vous proposeront des démonstrations et des initiations de leur savoir-faire.

Les bouquinistes du Village du livre seront également au rendez-vous.

Pour celles et ceux qui en auraient l’envie, des costumes d’époque seront mis à disposition par l’association La Veurdée.

Village du livre Grande Rue 71290 Cuisery Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

