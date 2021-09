Saint-Symphorien Saint-Symphorien Deux-Sèvres, Saint-Symphorien Village du développement durable Saint-Symphorien Saint-Symphorien Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Village du développement durable Saint-Symphorien, 25 septembre 2021, Saint-Symphorien. Village du développement durable 2021-09-25 09:00:00 – 2021-09-25 12:30:00

Saint-Symphorien Deux-Sèvres Saint-Symphorien Ateliers animés par Niort Agglo, toutes les 30 mn : faire ses produits ménagers, compostage à domicile, jardiner au naturel. Autres animations : stop pub, vente de sacs à pain par Saint Sym P'tits Points, présentation par Parlons-en de la réutilisation des pierres calcaires pour la (re)construction de murets en pierres sèches. Inscription obligatoire aux 2 ateliers d'écologie pratique (prévus le 13 novembre) : mairie@saint-symphorien79.fr

