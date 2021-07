Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère, Plobannalec-Lesconil Village du bien-être Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: Finistère

Plobannalec-Lesconil

Village du bien-être Plobannalec-Lesconil, 24 juillet 2021-24 juillet 2021

Plobannalec-Lesconil Finistère Plobannalec-Lesconil Le centre équestre de Kervignon vous propose de découvrir le village bien-être ! Venez rencontrer les 45 exposants et échanger sur les produits bien-être, la création de bijoux, le vin bio, les massages, les soins énergétiques ou encore la réflexologie plantaire.

Des baptêmes poney seront également organisés.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plobannalec-Lesconil Étiquettes évènement : Autres Lieu Plobannalec-Lesconil Adresse Ville Plobannalec-Lesconil lieuville 47.80488#-4.24058