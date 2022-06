VILLAGE DU BASKETBALL 3X3 Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

VILLAGE DU BASKETBALL 3X3 Beauvais, 30 juin 2022, Beauvais. VILLAGE DU BASKETBALL 3X3

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

2022-06-30 – 2022-07-03 Beauvais

Oise – JEUDI 30 JUIN :

Ateliers pour les scolaires et tournoi 3×3 des partenaires en soirée. – VENDREDI 1ER JUILLET

Ateliers pour les scolaires,

Animations « Sport Adapté – Vivre Ensemble »

Tournoi international 3×3 U15 en soirée. – SAMEDI 2 JUILLET

Matinée : le comité de l’Oise animera du « basket santé » et du « basket Tonic »

Après-midi : Tournoi de basket « OPEN JUNIOR 3×3 » (pour les moins de 18 ans) pour une place à la finale régionale à Lille

Fin d’après-midi : Tournoi de qualification pour l’OPEN plus de Beauvais programmé le lendemain. – DIMANCHE 3 JUILLET

De 9h à 18h : Tournoi national OPEN PLUS DE BEAUVAIS de la Superleague FFBB

Nombreuses animations.

Renseignements : Comité Oise basketball sur basketoise@gmail.com – JEUDI 30 JUIN :

Ateliers pour les scolaires et tournoi 3×3 des partenaires en soirée. – VENDREDI 1ER JUILLET

Ateliers pour les scolaires,

Animations « Sport Adapté – Vivre Ensemble »

Tournoi international 3×3 U15 en soirée. – SAMEDI 2 JUILLET

Matinée : le comité de l’Oise animera du « basket santé » et du « basket Tonic »

Après-midi : Tournoi de basket « OPEN JUNIOR 3×3 » (pour les moins de 18 ans) pour une place à la finale régionale à Lille

Fin d’après-midi : Tournoi de qualification pour l’OPEN plus de Beauvais programmé le lendemain. – DIMANCHE 3 JUILLET

De 9h à 18h : Tournoi national OPEN PLUS DE BEAUVAIS de la Superleague FFBB

Nombreuses animations.

Renseignements : Comité Oise basketball sur basketoise@gmail.com basketoise@gmail.com – JEUDI 30 JUIN :

Ateliers pour les scolaires et tournoi 3×3 des partenaires en soirée. – VENDREDI 1ER JUILLET

Ateliers pour les scolaires,

Animations « Sport Adapté – Vivre Ensemble »

Tournoi international 3×3 U15 en soirée. – SAMEDI 2 JUILLET

Matinée : le comité de l’Oise animera du « basket santé » et du « basket Tonic »

Après-midi : Tournoi de basket « OPEN JUNIOR 3×3 » (pour les moins de 18 ans) pour une place à la finale régionale à Lille

Fin d’après-midi : Tournoi de qualification pour l’OPEN plus de Beauvais programmé le lendemain. – DIMANCHE 3 JUILLET

De 9h à 18h : Tournoi national OPEN PLUS DE BEAUVAIS de la Superleague FFBB

Nombreuses animations.

Renseignements : Comité Oise basketball sur basketoise@gmail.com Pixabay

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Place Jeanne Hachette Beauvais Oise Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

VILLAGE DU BASKETBALL 3X3 Beauvais 2022-06-30 was last modified: by VILLAGE DU BASKETBALL 3X3 Beauvais Beauvais 30 juin 2022 Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Beauvais Oise