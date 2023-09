Visite du chantier de restauration de l’ancien couvent d’Eymoutiers Village d’Eymoutiers Eymoutiers, 15 octobre 2023, Eymoutiers.

Visite du chantier de restauration de l’ancien couvent d’Eymoutiers Dimanche 15 octobre, 15h00 Village d’Eymoutiers Gratuit. Sur inscription. Durée : 2 heures. Pour plus d’informations, visitez le site www.pahmontsetbarrages.fr.

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages vous invite à découvrir le chantier de restauration d’un Monument historique majeur de la ville d’Eymoutiers : l’ancien couvent des Ursulines.

Cette visite sera guidée par le conservateur régional des Monuments historiques, un élu et un professionnel du patrimoine, offrant ainsi un regard croisé sur ce projet.

La restauration extérieure de la partie publique s’est achevée cette année, et Nicolas Védélago, conservateur régional des Monuments historiques (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine), vous présentera les transformations grâce à des images avant/après et à son expertise.

Vous découvrirez également l’intérieur, qui n’a pas encore été restauré, et les questions liées à son aménagement futur lors de l’intervention de Philippe Simon, Premier Adjoint au Maire d’Eymoutiers, qui a suivi le chantier de près.

Philippe Radonnet, guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, débutera la visite par une présentation de l’histoire du monument. Il a été construit au XVIIe siècle pour abriter les Ursulines, un ordre de religieuses chargées de l’éducation des jeunes filles, avant de connaître d’autres destinations jusqu’à devenir aujourd’hui le siège de la mairie.

Village d’Eymoutiers Place Stalingrad, 87120 Eymoutiers Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 69 27 81 »}] Forte citadelle, fortement influencée par les architectures liées à l’eau, Eymoutiers offre le long de la Vienne l’un des plus beaux patrimoines bâtis du Limousin.

Bourg au caractère marqué, ancienne ville fortifiée, la cité frappe par son aspect médiéval. Le charme de ses rives le long de la Vienne, ses équipements de qualité, ses marchés et ses foires aux saveurs authentiques, ses sentiers de randonnée, son accueil chaleureux, l’œuvre de Rebeyrolle… sauront vous séduire, vous retenir et vous donner l’envie de rester ou de revenir.

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

