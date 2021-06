Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Village d’été Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Village d'été Mairie de Colomiers, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Colomiers.

du mardi 13 juillet au mardi 24 août à Mairie de Colomiers

Tous les mardis de juillet et d’août, de 14h30 à 18h30, rendez-vous au Village d’été de Colomiers. Chaque semaine, un lieu différent et des activités nouvelles pour vous amuser en famille, avec les copains, les enfants et les petits-enfants. Un village itinérant qui fera la joie des petits comme des grands ! **Programme** * Jeux de ballons, jeux d’eau, jeux de société, jeux en bois… * Arts graphiques, coloriage… * Activités sportives : kart à pédales, balle au prisonnier… * Relaxation, détente… **Dates et lieux** * 13/07 : Parc Duroch (rue Gilet) * 20/07 : Stade André-Roux (Allée de la Colombe) * 27/07 : En-Jacca (Allée des Balaïtous) * 03/08 : Ramassiers (Allée des Vignes) * 10/08 : Val d’Aran (Place du Val d’Aran) * 17/08 : Parc Cabirol (Allée des Alpilles – Centre de loisirs) * 24/08 : Square Saint-Exupéry (Allée des Droits de l’enfant) > [Téléchargez le programme du Village d’été](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/Actualites/A5_VillageEte-21RoVo.pdf) Accès libre. Organisé par les Maisons citoyennes de Colomiers. Le Village d’été suivi d’une séance « Ciné sous les étoiles » pour finir la soirée en beauté. Sept films à découvrir, sept séances gratuites en plein air. > [Plus d’infos sur le « Ciné sous les étoiles », cliquez ici](https://www.ville-colomiers.fr/a-la-une/cine-sous-les-etoiles-2021-2614.html) Horaires ——– De 14h30 à 18h30 **Détails sur le lieu**: 13/07 : Parc Duroch 20/07 : Stade André-Roux 27/07 : En-Jacca 03/08 : Ramassiers 10/08 : Val d’Aran 17/08 : Parc Cabirol 24/08 : Square Saint-Exupéry 13/07 : Parc Duroch 20/07 : Stade André-Roux 27/07 : En-Jacca 03/08 : Ramassiers 10/08 : Val d’Aran 17/08 : Parc Cabirol 24/08 : Square Saint-Exupéry Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

