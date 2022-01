Village des start-up Mountain Planet Alpexpo Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

du mardi 26 avril au jeudi 28 avril à Alpexpo

Cette année encore nous sommes heureux d’être partenaire du salon Mountain Planet, dédié à l’aménagement en montagne. Start-up, vous souhaitez bénéficier d’une belle vitrine pour vos innovations technologiques en faveur de la montagne ? Exposez sur le Village des start-up et bénéficiez d’un tarif préférentiel : – un stand équipé de 1,5m2 au tarif de 600€ HT – une rubrique dédiée dans le catalogue du salon Complétez et renvoyez le dossier avant le 14 février aux adresses suivantes : [laura.colombat@ftalps.com](mailto:laura.colombat@ftalps.com) et [martin.vanier@alpexpo.com](mailto:martin.vanier@alpexpo.com). La sélection des start-up sera effectuée à partir du dossier de candidature dûment rempli. Exposez sur le Village des start-up du salon Mountain Planet Alpexpo 2 Av. d’Innsbruck, 38100 Grenoble Grenoble Secteur 6 Isère

2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T09:00:00 2022-04-28T19:00:00

