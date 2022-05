Village des sciences Parc du haut-fourneau U4 Uckange Catégories d’évènement: Moselle

Uckange

Village des sciences

Parc du haut-fourneau U4, le dimanche 16 octobre à 14:00

Parc du haut-fourneau U4, le dimanche 16 octobre à 14:00

Assistez à des expériences en tout genre et venez échanger avec les acteurs locaux de la culture scientifique et technique. Visites guidées du haut-fourneau à 14h15 et 16h30 et visite guidée hors-circuit à15h. À l’occasion de la Fête de la Science, le Parc du haut-fourneau U4 devient un laboratoire à ciel ouvert ! Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T14:00:00 2022-10-16T18:30:00

