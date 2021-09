Village des sciences Mourenx, 6 octobre 2021, Mourenx.

Village des sciences 2021-10-06 – 2021-10-06 Médiathèque le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Du globule rouge aux technologies numériques, en passant par la lumière et la géologie, les sciences dans toute leur diversité seront à l’honneur et se mettront à la portée de tous.

Exposition, expérimentations et ateliers ne manqueront pas d’aiguiser la curiosité des petits et des grands.

+33 5 59 80 58 85

Le MIX

