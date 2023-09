Fête de la science & ENSAM Village des sciences de Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Fête de la science & ENSAM Village des sciences de Montpellier Montpellier, 7 octobre 2023, Montpellier. Fête de la science & ENSAM 7 et 8 octobre Village des sciences de Montpellier Gratuit. Entrée libre. Dans le cadre de la fête de la science, comment tiennent les grands stades ?

Atelier de construction animé par Nicolas Pauli, professeur à l’ENSAM, chercheur au LIFAM et Agnès Burgers, Maitre-assistant à l’ENSAM, chercheure au LIFAM permettant d’initier à la construction des structures pour l’architecture, au moyen d’éléments de maquettes grande échelle. Le propre des grands stades et des équipements sportifs est de proposer des espaces couverts libres de tout poteau pour le confort des sportifs et des spectateurs. Les distances franchies par les structures qui soutiennent les couvertures sont des ouvrages d’exception avec de très grandes portées. Mais comment tiennent ces édifices remarquables ? L’atelier proposé invite à la compréhension des phénomènes mécaniques qui président à la conception de ces grandes structures. Plusieurs exemples de stades et équipements emblématiques seront proposés. Des manipulations avec les participants seront proposées afin de pouvoir s’approprier de façon expérimentale des comportements mécaniques parfois subtils de ces structures.

https://www.fetedelascience.fr/comment-tiennent-les-grands-stades Village des sciences de Montpellier Place Marcel Godechot, 34090 Montpellier Montpellier Centre Hérault Occitanie [{« link »: « https://www.fetedelascience.fr/comment-tiennent-les-grands-stades »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00 ©ensam Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Village des sciences de Montpellier Adresse Place Marcel Godechot, 34090 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Village des sciences de Montpellier Montpellier latitude longitude 43.619646;3.869492

Village des sciences de Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/