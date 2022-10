Village des Sciences Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne Auxerre EUR Le Village des Sciences accueille des exposants (associations, particuliers, université, établissements scolaires) qui pratiquent les sciences et veulent partager leur savoir avec le grand public.

Astronomie, environnement, santé, biologie, robotique… différents domaines des sciences et des techniques sont représentés.

Venez partager avec les exposants de tous âges, observer, découvrir, expérimenter, comprendre…

En 2022, le thème national est Le réveil climatique.

