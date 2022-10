Village des Sciences à Marseille Marseille 2e Arrondissement, 14 octobre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Comme chaque année, le Festival des Sciences et de l’innovation met à l’honneur les acteurs de la culture scientifique et technique du territoire, dont les thématiques de recherche et les actions développées sont multiples et variées : biodiversité, santé, sciences humaines et sociales, archéologie, astrophysique, arts et sciences…



Des ateliers et démonstrations pour les petits et les grands, sur des sujets comme les gliders et équipements en océanographie, jeu vidéo ViRal, formation à l’observation de la flore, Regenbox régénerer les piles non rechargeables, la lumière ses secrets et applications, bio indicateurs pour la mémoire du climat, biodiversité en danger, comprendre les virus pour les vaincre, découvrir l’Univers du système solaire à la cosmologie, explorons l’infiniment petit à tâtons……



Certains ateliers sont accessibles par petit groupe et nécessitent une réservation en ligne.

Le temps d’un week-end, la science à la rencontre de tous ! Venez expérimenter et échanger, là où expériences surprenantes et manipulations simples côtoient expositions, conférences, escape games ou parcours en réalité augmentée.

