Bordeaux Cap Sciences Bordeaux, Gironde Village des sciences 2021 Cap Sciences Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Village des sciences 2021 Cap Sciences, 9 octobre 2021, Bordeaux. Village des sciences 2021

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre à Cap Sciences

**Explorateurs, exploratrices, audacieux, audacieuses, faites un pas dans l’univers du doute !** ———————————————————————————————— Dans ce Village des Sciences sur l’esprit critique, certains tenteront de faire vaciller vos croyances tandis que d’autres vous permettront de décrypter les mécanismes trompeurs du cerveau ou de comprendre ce qu’est une « fake news ». Venez confronter vos idées, apprendre l’autodéfense intellectuelle et muscler vos méninges ! Laissez de côté vos idées reçues, faites preuve de curiosité et d’imagination et découvrez méthodes et astuces pour échapper à la manipulation, entre espièglerie et rigueur scientifique. Doute est permis ! **Retrouvez tout le programme en détails sur** [**cap-sciences.net**](https://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/village-des-sciences-2021) _Dans le cadre de la Fête de la Science._

Gratuit, en entrée libre ou sur inscription selon activités

Explorateurs, exploratrices, audacieux, audacieuses, faites un pas dans l’univers du doute ! Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cap Sciences Adresse Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Ville Bordeaux lieuville Cap Sciences Bordeaux