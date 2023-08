Le village des saveurs Village des Santons Aubagne, 16 septembre 2023, Aubagne.

Venez éveiller vos papilles gustatives au Village des santons avec de nombreuses animations pendant le week-end !

Samedi :

– Ouverture de 9h à 18h non-stop.

– 10h-11h30 et 15h-17h : atelier d’écriture de recettes de cuisine suivi de création de stickers recettes pour petits et grands, animé par la Maison de Quartier de la Tourtelle !

– 12h : « L’eau à la bouche » par l’Espace Aubagne Seniors.

– 12h30-14h : espace pique-nique ouvert à toutes et tous.

– Toute la journée : jeu de piste sur le patrimoine de l’art santonnier, en famille et entre amis !

Dimanche :

– Ouverture de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

– Venez nous raconter vos recettes : salées, sucrées, de l’estouffade de légumes aux tians… la cuisine du sud, celle que vous partagez en famille !

– L’animatrice Anne-Marie vous donne rendez-vous à 11h, 15h et 16h : prenez place autour de la table afin de réveiller vos papilles !

– Toute la journée : jeu de piste sur le patrimoine de l’art santonnier, en famille et entre amis !

Village des Santons 16 avenue Antide Boyer 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Vassala Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville d’Aubagne