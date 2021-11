Billom Billom Billom, Puy-de-Dôme Village des producteurs des Sites Remarquables du Goût Billom Billom Catégories d’évènement: Billom

Puy-de-Dôme

Village des producteurs des Sites Remarquables du Goût Billom, 3 décembre 2021, Billom. Village des producteurs des Sites Remarquables du Goût Espace du moulin de l’étang Avenue de la République Billom

2021-12-03 – 2021-12-05 Espace du moulin de l’étang Avenue de la République

Billom Puy-de-Dôme Billom Puy-de-Dôme EUR 2 2 24e marché des producteurs des Sites remarquables du goût. . Une quarantaine d’exposants. Invité d’honneur Vin de St-Emilion sitedugoutbillom@orange.fr +33 4 73 68 39 85 Espace du moulin de l’étang Avenue de la République Billom

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

Détails Catégories d’évènement: Billom, Puy-de-Dôme Autres Lieu Billom Adresse Espace du moulin de l'étang Avenue de la République Ville Billom lieuville Espace du moulin de l'étang Avenue de la République Billom