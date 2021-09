Village des Mobilités Dol-de-Bretagne, 11 septembre 2021, Dol-de-Bretagne.

Village des Mobilités 2021-09-11 – 2021-09-11 Marché Grande Rue des Stuarts

Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Dol-de-Bretagne

Au programme des animations gratuites (essais de véhicules innovants (trottinettes, vélos à assistance électrique, voiture hybride ou électrique…) et des informations (sur la mobilité, les voies douces, vos réseaux de transport public, le covoiturage…).

Sur chaque village des Pass’Mobilité seront mis à disposition afin de vous faire profiter d’une semaine d’e’ssai gratuit des transports en commun du 18 au 25 Septembre 2021 sur les réseaux de car/bus/transports à la demande (Malo Agglo transports (MAT), BreizhGo 35 (lignes 7, 8a, 8b, 16 et 17a), BreizhGo 22 (lignes 10 et 14), TADy Cool et Gallo Bus)

En téléchargement sur le site http://pays-stmalo.fr ou par courrier (demande à formuler par mail à passmobilite[@]pays-stmalo.fr)

Un tirage au sort récompensera les utlisateurs.trices qui auront franchi le pas : des locations de véhicules électriques, des abonnements transports et des bons d’achat sont à gagner !

Du 10 au 18 septembre 2021, le Village des Mobilités s’installe dans les 4 communautés du territoire :

– Le 10 septembre, au Super U de Tinténiac, de 9h à 13h

– Le 11 septembre, sur le marché de Dol de Bretagne, de 9h à 13h

– Le 18 septembre, sur le marché de Dinard, de 9h à 12h30 et sur l’esplanade Saint-Vincent, à Saint-Malo, de 14h30 à 18h30.

http://www.pays-stmalo.fr/semaine-de-la-mobilite-2021-C229.html

dernière mise à jour : 2021-08-28 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel