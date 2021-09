La baule 28 Chemin Des Grands Parcs 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Village des métiers de la filière équine 2021 28 Chemin Des Grands Parcs 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Dans le cadre de l'année du cheval des professionnels se tiendront à disposition pour répondre aux questions et faire des démonstrations. Présentation des formations avant et après bac. Liste des intervenants – Dentiste – Ostéopathe – Maréchal – Sellier – Bourrelier – Vétérinaire – Fournisseur et préparateur d'aliments Une restauration debout sera proposée durant la journée. ENTREE LIBRE

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T17:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T17:00:00

