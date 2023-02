Le moulage d’un chapeau Village des métiers d’art de Septentrion, 1 avril 2023, Marcq-en-Barœul.

Le moulage d’un chapeau 1 et 2 avril Village des métiers d’art de Septentrion

Démonstration le samedi et le dimanche du moulage de chapeaux sur forme en bois. Explication des gestes du métier de la modiste et de ses outils spécifiques.

Village des métiers d’art de Septentrion 27 chemin des coulons 59700 Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

Démonstration des différentes étapes de la fabrication d’un chapeau.

Technique choisie : le moulage sur forme.Technique de prédilection de la modiste (technique plus emblematique que le coupé-cousu).

Premierement, l’apprêtage de la matiére première (feutre de laine, feutre de poils ou paille…), manipulation des apprêts, dosage, et de la vapeur…

Deuxième étape, on étire et fixe la matière, à l’aide des épingles emballeurs, de marteaux, d’osier, de fers à repasser et de formillons ; exposition et possibilités d’utiliser les outils particuliers (souvent inconnus du grand public).

Ensuite séchage et pose des grains, mise à mesure du tour de tête, découpes avec un avaloir, ciseaux arrondis, pose des ornements (fleurs, plumes, rubans…).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

@Sophie Stalnikiwicz